Ascensori bloccati e frigoriferi spenti, black out in Borgo Teresiano

TRIESTE - Frigoriferi spenti, ascensori bloccati e la corrente elettrica interrotta. Poco dopo le 11 di oggi 12 ottobre in Borgo Teresiano si è verificato un black out che ha interrotto la linea elettrica per circa una decina di minuti. In via Gallina un ascensore è rimasto bloccato e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Staccati anche i telefoni e i computer di diversi uffici della zona. Poco dopo la linea è stata riattivata.