Blackout in tutta la città: in tilt semafori, banche e wifi

TRIESTE - Un improvviso blackout ha colpito buona parte della città di Trieste. L'episodio, durato all'incirca una quindicina di minuti, ha interessato sicuramente i rioni di San Giacomo, Roiano, Barcola, Borgo Teresiano, San Giovanni e Longera. Il distacco è stato registrato in numerosi negozi e banche; saltata la corrente anche per i semafori. Segnalazioni sono giunte anche dall'area che da questa mattina è coinvolta nel devastante incendio che sta interessando il Carso tra Monfalcone e l'ingresso dell'autostrada A4. Non è ancora chiaro se l'episodio è collegato alle fiamme.