Trovato un cadavere nei boschi, potrebbe essere il giovane scomparso un mese fa

CAPODISTRIA (Slovenia) - Il corpo di un giovane che potrebbe essere quello del 23enne istriano Blaz Ritosa è stato ritrovato in un'area boschiva tra Vanganel e Pomjan. A darne notizia sono i media locali che tuttavia non confermano l'identità del cadavere. La zona del ritrovamento del corpo è quella dove il cellulare del giovane scomparso il 13 giugno scorso aveva emesso l'ultimo segnale. A ritorvare il cadavere sarebbe stato un passante. Il corpo è stato inviato a Lubiana dove verrà eseguita l'autopsia. La polizia slovena non ha rivelato ulteriori dettagli.