Scomparso da una settimana, le tracce si perdono tra Capodistria e Vanganel

Blaz Ritosa, il ventitreenne scomparso da una settimana è stato visto tra Capodistria e Vanganel. E' qui che si perdono le tracce del giovane di origini istriane partito da Lubiana il 13 giugno e che, secondo quanto sostenuto dagli investigatori del Dipartimento di polizia del comune litoraneo, avrebbe dovuto raggiungere Parenzo, città nella parte croata dell'Istria dove risulta residente. Dopo aver diramato l'allarme le forze dell'ordine, assieme alle squadre di soccorso e anche all'aiuto di un elicottero, hanno battuto la zona tra la stazione ferroviaria di Capodistria e le campagne circostanti, per l'appunto in direzione Vanganel. Le ricerche, per il momento, hanno dato esito negativo. "Chiunque sappia qualcosa su dove potrebbe essere la persona scomparsa - così la polizia slovena - è pregato di segnalare quanto prima al numero 113 o al numero di telefono anonimo 080 1200".

La redazione di TriestePrima rimane a disposizione di chiunque sappia qualcosa o possa fornire elementi utili alle forze dell'ordine per ritrovare il giovane.