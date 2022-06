Svanito nel nulla da quattro giorni, si cerca un giovane di 23 anni

Avrebbe dovuto trovarsi sul treno che da Lubiana arriva a Capodistria ma Blaz Ritosa, 23enne nativo di Parenzo, risulta scomparso da oltre 72 ore. La polizia del capologo litoraneo ha diramato una allerta per riuscire a ritrovare il giovane. Alle 7 del 13 giugno Blaz sarebbe dovuto salire a bordo del convoglio, ma da quel giorno non si hanno più notizie. Chiunque sappia o abbia visto qualcosa è pregato di segnalare al 113, oppure attraverso il telefono anonimo 080 1200. La redazione di TriestePrima è a disposizione per eventuali segnalazioni.