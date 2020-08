Blitz CasaPound, Forza Italia: "Grave l’interruzione dell’attività consiliare, attacco alla democrazia"

“Una simile violazione dell’Aula del consiglio regionale è inaudita e non può passare nel silenzio: le regole democratiche vanno sempre rispettate, così come la normale dialettica su qualsiasi tema oggetto di legislazione o confronto, sulla quale invitiamo tutti a riportare i toni alla moderazione”. Così intervengono i consiglieri del gruppo consiliare regionale di Forza Italia, Giuseppe Nicoli, Piero Mauro Zanin, Mara Piccin e Franco Mattiussi, in merito al blitz in Aula di Casapound mentre era riunita la VI commissione e ai toni accesi sul tema dell’immigrazione registrati oggi – martedì 4 agosto - dalle cronache.

“Grave l’interruzione dell’attività consiliare – continuano i consiglieri -: un attacco alla democrazia e al suo organismo rappresentativo regionale che non può avere giustificazioni. Va aperta una seria riflessione anche sulla sicurezza dell’Aula, perché simili, ma anche possibili più gravi episodi non si possano più verificare”. “Il confronto democratico – aggiungono Nicoli, Zanin, Piccin e Mattiussi – ha i suoi momenti e le sue modalità, ma anche toni adeguati, dentro e fuori dall’Aula. Su temi complessi e di cruciale importanza, di dimensioni globali, come quello dell’immigrazione dobbiamo essere il più possibile uniti nel cercare soluzioni e risposte. La moderazione dei toni e delle posizioni, nella determinazione nell’affrontare il problema, è necessaria per ritrovare quello spirito di unità e non cedere agli opposti estremismi”.