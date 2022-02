Il processo per il blitz di Casapound in Consiglio regionale è rinviato a giugno

Slitta a giugno per un disguido l'udienza preliminare relativa al procedimento penale contro i 18 militanti di Casapound che il 4 agosto del 2020 avevano interrotto i lavori del Consiglio regionale per irrompere in aula e criticare la delibera della Giunta relativa al programma immigrazione. I membri del movimento neofascista avevano in quell'occasione parlato al megafono per una decina di minuti, impedendo all'assemblea di proseguire la discussione. E' stato il presidente Piero Mauro Zanin a sporgere denuncia alla Questura, e ora il Consiglio intende costituirsi parte civile. L'accusa è quella di interruzione di pubblico servizio.