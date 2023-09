Controlli dei Nas a Casa Bartoli

TRIESTE - I militari del Nas si sono presentati a Casa Bartoli nella mattinata di ieri 24 settembre per alcuni controlli interni alla struttura di proprietà del Comune di Trieste. L'ispezione ha coinvolto "esclusivamente" Casa Bartoli ed è durata un paio d'ore. Da quanto si apprende i carabinieri hanno preso in esame "una serie di aspetti importanti - così l'assessore al Sociale del Comune di Trieste, Massimo Tognolli -, come autorizzazioni, pasti, farmaci e una serie di attività che vengono svolte all'interno". Non c'è stato alcun sequestro, questo quanto riferito dall'esponente della giunta Dipiazza. "Poco fa è arrivato l'esito dell'ispezione - ha concluso Tognolli -, che non ha rilevato alcuna anomalia".