“Blitz” della polizia al Silos: 20 persone portate in Questura (FOTO)

TRIESTE - Controlli da parte delle forze dell'ordine al Silos: questa mattina la Questura ha disposto una verifica della posizione amministrativa dei migranti accampati all'interno della struttura fatiscente. Circa 130 persone sono state controllate dal personale, la maggior parte dei quali hanno le carte in regola e sono in possesso del permesso di soggiorno o la ricevuta emessa dalla Questura per presentarsi in un secondo momento. Venti persone non avevano alcun documento e sono state portate in Questura per le procedure di fotosegnalazione.

Le verifiche, precisa la Questura, sono state ordinate anche in relazione a prossimi trasferimenti di migranti verso altre province, probabilmente per stabilire quante persone stazionano all'interno della struttura. Come precisato dalla Questura stessa, non si tratta di uno sgombero.

Il provvedimento è stato deciso in sede di Comitato provinciale per la pubblica sicurezza e vede la collaborazione di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, con il supporto di contingenti di rinforzo. Sul posto sono state impiegate anche le unità cinofile.

Com’è noto, Coop Alleanza 3.0, la società proprietaria dell’immobile, ha sporto denuncia per occupazione abusiva. Al momento non ci sono state tensioni tra gli occupanti e le forze dell’ordine.