Blitz della Procura in zona industriale, sequestri alla Calcestruzzi Trieste

TRIESTE - Da questa mattina è in corso una vasta operazione di polizia ambientale in zona industriale, più precisamente nella sede di Ccestruzzi Trieste in via Errera 5. Il blitz della Procura, che attraverso il sostituto procuratore Federico Frezza coordina le indagini, è condotto da cinque pattuglie tra Nucleo Ambientale e Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale di Trieste. Gli agenti sono entrati nella sede dell'azienda specializzata nel recupero di rifiuti speciali inerti e non pericolosi, da trasformare in calcestruzzo. Materiale documentale è stato sequestrato. La notizia è in aggiornamento