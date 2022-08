S'infortuna e resta bloccato sulla ferrata Rose d'Inverno: salvato dal Soccorso Alpino

La stazione di Trieste del Soccorso Alpino è intervenuta con sette tecnici per soccorrere un uomo rimasto bloccato sulla ferrata Rose d'Inverno a causa di una forte distorsione ad un arto inferiore. I tecnici lo hanno raggiunto in parete, immobilizzato, adagiato in barella e calato lungo la parete per sessanta metri per poi trasportarlo a braccia, sempre assicurati dalla corda con contrappeso, lungo il sentiero fino all'ambulanza.