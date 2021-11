Blocco varco 4 e scontri nel rione di Campi Elisi: quattro indagati

Sono quattro le persone iscritte nel registro degli indagati della Procura di Trieste in quanto coinvolte a vario titolo nel blocco del varco 4 del Porto di Trieste e gli scontri tra manifestanti e Polizia nel rione di Campi Elisi dopo lo sgombero forzato avvenuto il 18 ottobre. La notizia è stata riportata dal Tgr Rai Fvg e confermata all'Ansa dalla Procura dopo aver ricevuto un'informativa della Polizia che ipotizza nei confronti dei quattro indagati reati di interruzione di pubblico servizio, invito a disobbedire alle leggi statali in violazione alla legge sulla pubblica sicurezza e resistenza a pubblico ufficiale. L'inchiesta, appena stata avviata, è avvolta dal riserbo degli inquirenti. Accertamenti in corso.