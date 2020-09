Bluenergy conferma e rafforza la partnership con Allianz Pallacanestro

Bluenergy Group, multiutility con sedi a Udine e Milano e presente in tutto il Nord Italia, e Allianz Pallacanestro Trieste, confermano la partnership che si arricchisce di due nuove sponsorizzazioni: oltre che sponsor della prima squadra maschile che milita nel campionato di Serie A, a partire dalla prossima stagione sportiva 2020/2021, Bluenergy sarà infatti sponsor del settore giovanile biancorosso e della squadra femminile Futurosa Basket Trieste che milita nel Campionato di Serie B. Per il secondo anno consecutivo, Bluenergy sarà Diamond Sponsor della squadra maschile biancorossa e il suo logo campeggerà sul retro maglia della squadra.

Energia elettrica green

Inoltre Bluenergy sarà Energy Partner della società, fornendo l’Allianz Dome, la casa di Pallacanestro Trieste, con energia elettrica green proveniente da fonti 100% rinnovabili. In linea con la mission di contribuire a sostenere progetti che promuovono lo sport come veicolo di coesione sociale e condivisione di valori positivi, Bluenergy ha scelto di allargare la sponsorizzazione supportando l'intero settore giovanile di Pallacanestro Trieste e la squadra femminile Futurosa Basket Trieste impegnata nel Campionato di Serie B confermando la grande sensibilità verso i giovani e le loro famiglie. In particolare Bluenergy sarà presente con il proprio logo sul fronte maglia della squadra femminile dell’Associazione Sportiva Futurosa nata nel 2009, delle quattro squadre giovanili - Under 14 - Under 15 Eccellenza - Under 16 Eccellenza, 18 Eccellenza, e sosterrà il “Progetto Scuola” della società biancorossa. Il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti nella fascia di età che va dai 6 ai 11 anni e vedrà l’intervento degli allenatori delle squadre giovanili durante le lezioni di educazione fisica in alcuni istituti di scuola primaria e secondaria della provincia di Trieste con l’obiettivo di far conoscere e diffondere il gioco della pallacanestro e delle sane pratiche sportive.

Il commento di Ghiacci

“Il mio compito oggi - ha dichiarato il presidente della Pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci - è di ringraziare Bluenergy per la sensibilità e per l’impegno a sostenerci in questa stagione molto impegnativa, non solo in campo. Vorrei iniziare dalla partnership al settore giovanile, maschile e femminile: i ragazzi sono stati così penalizzati nella prima fase della pandemia che il supporto alle loro attività sportive oggi vale tantissimo, perché permette loro di ritrovare una nuova normalità di cui abbiamo tutti bisogno. Grazie a questa sponsorship noi e Futurosa possiamo fare ancora meglio, e possiamo dare ai nostri ragazzi e alle loro famiglie il progetto sportivo di cui c’è fortemente bisogno. Per quanto riguarda il supporto alla prima squadra, Bluenergy è quel partner che vorresti sempre avere al fianco: vicino al territorio, alla società, con obiettivi comuni e il calore di una realtà del locale, ma con una visione nazionale”.

“Siamo felici di continuare a supportare il progetto di crescita di Allianz Pallacanestro Trieste – ha detto Stefano Prazzoli, Direttore Commerciale di Bluenergy Group – Trieste è una “città di basket” e la società biancorossa è un punto di riferimento non solo per gli appassionati che seguono le gesta sportive della prima squadra che dà lustro alla città, ma anche per l’impegno nel sostenere e diffondere la pratica del basket e i valori dello sport tra le giovani generazioni. Per questo abbiamo scelto di allargare la sponsorizzazione al settore giovanile biancorosso, alla squadra femminile Futurosa e l’Associazione omonima e al suo Progetto Scuola, poiché crediamo che il nostro ruolo come multiutility vicina al territorio sia anche quello di promuovere e sostenere tutte le iniziative che contribuiscono alla coesione sociale e all’educazione alla pratica sportiva. Siamo fermamente convinti che lo sport sia uno dei principali strumenti per la diffusione di uno stile di vita sano votato al benessere psicofisico e che consenta lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita equilibrata di quelli che saranno i cittadini di domani. Si tratta perciò di una sponsorizzazione a 360° che conferma la nostra vocazione di essere un'azienda vicina al territorio, alle sue persone e alle nuove generazioni."