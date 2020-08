In 1000 per Bob Sinclar a Sistiana, la Questura: "Nessuna criticità"

Le forze dell'ordine presenti ieri 14 agosto nella baia di Sistiana non hanno riscontrato particolari criticità. Il chiacchierato evento dell'estate triestina, il dj set del celebre Bob Sinclar, ha visto la presenza di un migliaio di spettatori e, nonostante le preoccupazioni e i timori espressi dall'opinione pubblica locale nei giorni che precedevano lo show, tutto sembrerebbe essersi svolto senza problemi.

Il dj francese si è esibito per circa due ore e ha visto l'afflusso di migliaia di persone. L'evento ha visto l'accordo tra gli organizzatori, il Comune di Duino e le stesse forze dell'ordine per evitare "eccessivi affollamenti" e il rispetto delle linee guida previste. Secondo la nota diramata dalla Questura del capoluogo del Friuli Venezia Giulia, si è registrato un "adeguato servizio di security, la verifica degli accessi e delle capienze debitamente calibrate, il rispetto delle disposizioni anti Covid-19, quali l'uso delle mascherine, anche da parte di tutto il personale in servizio".