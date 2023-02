Raid notturno in bocciofila: ladri entrano dalla finestra, rubato il fondo cassa

TRIESTE – Sono entrati dentro la bocciofila di Ponziana, hanno messo a soqquadro i locali e rubato il fondo cassa. È successo nella notte in via Orlandini. Ad accorgersi del grave episodio di cronaca è stato il presidente del Gruppo sportivo silenzioso che, alle sette e mezza ha aperto lo storico sodalizio rionale. “Circa quattro mesi fa erano già entrati qua dentro – racconta, interpellato da chi scrive – e avevano rubato 200 euro da un portafogli. Stamattina invece ho trovato bottiglie consumate, l’ufficio totalmente in disordine, il computer e la stampante buttati per terra”. Tra le cose trafugate anche una cassa di birra.

Il blitz

I vandali hanno preso di mira anche la televisione. Forse qualcuno ha interrotto le operazioni, visto che è stata ritrovata nel giardino della bocciofila. Forse si è trattato di una bravata, certamente di poco gusto. Sul posto è intervenuta questa mattina la Polizia di Stato, più la Scientifica che ha provveduto a scattare le fotografie e a raccogliere le impronte digitali. I ladri si sono introdotti attraverso una finestra, ma non ci sono segni di effrazione. “La televisione l’abbiamo comprata circa due anni fa – conclude Elvis -, la accendiamo così i soci possono vedere Rai sport, le partite di tennis, lo sci, insomma, per avere un po’ di svago. Era costata qualche centinaio di euro”. Nel primo caso erano intervenuti i carabinieri, ma da parte della bocciofila non era stata sporta alcuna denuncia. Questa volta invece Elvis non la farà passare. “Lunedì vado in questura. Non ho sospetti su nessuno, ma questo rione sta peggiorando”.