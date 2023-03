Un boccone di traverso: 30enne soccorso per soffocamento da cibo

TRIESTE - Soccorso per soffocamento da cibo: è successo a un uomo di circa 30 anni questa mattina in un'abitazione privata. Chi si trovava con lui ha chiamato il numero di emergenza 112, e sul posto è giunto il personale del 118. Prima dell'arrivo dei soccorsi, la centrale operativa Sores ha dato alla persona presente indicazioni al telefono sulle manovre per disostruire le vie aeree, continuate fino all'arrivo dei soccorritori. Il personale sanitario ha controllato l'uomo che, salvo, non ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale.