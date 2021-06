Spacciava marijuana e steroidi: arrestato bodybuilder residente a Trieste

L’uomo si faceva aiutare dalla madre per consegnare i “pizzini”. Sequestrati oltre un chilo e mezzo di marijuana e di steroidi anabolizzanti. Sequestrati anche 11mila euro in banconote

finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno tratto in arresto un uomo di 44 anni, residente a Trieste ma di fatto domiciliato a Tarcento, perché responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, pervenendo al sequestro di 1,6 kg di marijuana e di steroidi anabolizzanti, tra cui 15 confezioni di nandrolone decanoato e ulteriori 5.034 fiale e pastiglie di testosterone, trenbolone e boldenone, il cui possesso non era giustificato dalle condizioni di salute del fermato. Inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati 11.000 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio.

L'indagine

L’arresto ha origine da un controllo d’iniziativa da parte dei militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Udine nei confronti dell'uomo, conosciuto in provincia nell’ambiente del bodybuilding e delle palestre. I precedenti specifici in materia di stupefacenti e il nervosismo dimostrato dal fermato hanno insospettito negli operanti, i quali hanno di approfondire il controllo. Le successive perquisizioni svolte pprima presso l’abitazione di Tarcento e, poi, presso la residenza di Trieste hanno permesso di rinvenire lo stupefacente e gli steroidi sottoposti a sequestro. Le sostanze erano abilmente occultate in diverse intercapedini create all’interno del mobilio della cucina e della camera da letto.

Arresto

All’esito delle perquisizioni, l’Autorità Giudiziaria di Udine ha inizialmente disposto la misura cautelare personale degli arresti domiciliari. È stato, quindi, predisposto un attento monitoraggio dell’arrestato per verificare il rispetto delle prescrizioni legate alla detenzione. In questo modo, è stato possibile sorprendere la madre dell'uomo uscire dall’abitazione con una borsa, consegnandola poco dopo, nei pressi di un parcheggio pubblico, ad un cittadino albanese. Fermato quest’ultimo, i finanzieri hanno scoperto che la borsa conteneva, tra le pieghe di un abito ivi riposto, due “pizzini” riportanti indicazioni, nominativi e numeri di cellulare di tre persone nonché, a fianco di ciascuna, l’importo in euro che il cittadino albanese avrebbe dovuto incassare per conto dell’arrestato. Gli accertamenti eseguiti hanno acclarato che i soldi erano il corrispettivo ancora da riscuotere per la precedente cessione di quantitativi di marjiuana. La violazione degli obblighi connessi agli arresti domiciliari da parte del 44enne. ha indotto il G.I.P. del Tribunale di Udine, dott.ssa Mariarosa Persico, a disporre l’aggravamento della misura cautelare attraverso la detenzione in carcere. I finanzieri hanno, dunque, provveduto a condurre l’arrestato presso la Casa Circondariale di Udine.