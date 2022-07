Il Gruppo Boldarino offre lavoro a 18 persone

Il gruppo Boldarino apre 18 posizioni nella società SharinApp International, tra programmatori, project manager, marketing manager e altri ruoli. "Il mondo del lavoro - spiega il Ceo Michael Boldarino - è cambiato drasticamente negli ultimi anni, ci sono migliaia di posizioni lavorative aperte ma spesso domanda e offerta non trovano un punto di incontro. In realtà le persone volenterose ci sono, ma non sono invogliate a lavorare o non lavorano volentieri. Gran parte delle aziende non si sono adattate al cambiamento anche perché il governo non riduce i costi legati al personale per rendere competitive le nostre imprese e rende difficile un’adeguata retribuzione o investimenti per migliorare l’ambiente lavorativo. È indispensabile cambiare prospettiva, per questo noi abbiamo adottato nuove modalità per rendere il lavoro piacevole e dare vita ad un nuovo modo di fare impresa che si basa nel valorizzare i talenti, creare benessere ed incentivare la condivisione".

A tale scopo è stato acquistato l’intero piano di una prestigiosa palazzina nel centro Codroipo (UD), con un investimento di oltre mezzo milione di euro, completo di uffici open space, sala riunioni, servizi e area relax con zona ristoro, simulatore di guida, salottino, palestra e terrazza solarium dedicata al benessere del team, per rendere l’attività lavorativa più creativa, collaborativa ed efficiente. Oltre all’utilizzo dell’area relax viene offerto anche orario flessibile, smart working, premi e incentivi meritocratici che possono raggiungere valori molto importanti sia in cash che in equity.

"Abbiamo creato un ambiente diverso -, spiega Michael Boldarino -, capace di creare ogni giorno nuovi stimoli. Il team è la chiave del successo per ogni azienda, lavorando volentieri e in squadra siamo più efficienti e produttivi nel perseguire obiettivi straordinari, per questo c'è anche il tempo per dedicarsi a momenti ricreativi e di condivisione".

Attualmente il gruppo è composto da società digitali che operano con diversi rami aziendali collegati a supporto della società SharinApp International srl, una startup che sta creando un Marketplace che condensa in un’unica piattaforma nuove logiche e diverse funzioni innovative basate su algoritmi proprietari.

"Grazie a Sharin’App saremo in grado di distinguerci nel mercato - spiega il CEO -, grazie a nuove funzioni e alla nuova filosofia di sviluppo in ottica WEB3. Innovare e sviluppare nuove tecnologie che considerino l’utente la parte più importante e attiva del progetto è fondamentale per crescere e scalare in tempi brevi. Attualmente è in corso un round di investimento al fine di ampliare l’organico, ultimare l’infrastruttura tecnologica e produrre le prime metriche di mercato".

Da poco è stata acquisita la società proprietaria del brand Risparmionetto.it azienda leader in Friuli nella vendita di servizi scontati. con 50.000 utenti, 3.000 partner e una storia sul territorio di oltre 10 anni a rinforzo del lancio di Sharin’App.

Le persone sono invitate a candidarsi, inviando una mail, con CV e una lettera di presentazione con le proprie capacità e ambizioni personali. Lo staff andrà ad analizzare, valutare e selezionare le persone più talentuose. Per informazioni : sharinapp.com - gruppoboldarino.com e social network.