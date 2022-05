Covid: in Fvg oltre mille contagi, calano le terapie intensive

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.299 tamponi molecolari sono stati rilevati 927 nuovi contagi con una percentuale di positività del 21,56% (ieri il 4,89%); sono inoltre 5.232 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 242 casi (4,63%, ieri il 17,80%) Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 3 (-2), mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 167 (+1). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è la 50-59 anni (18,91%), seguita dalla 40-49 (17,19%) e dalla 30-39 (13,17%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone. Il numero complessivo delle persone decedute da inizio pandemia ammonta a 5.012, con la seguente suddivisione territoriale: 1.246 a Trieste, 2.367 a Udine, 946 a Pordenone e 453 a Gorizia.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 365.250 persone con la seguente suddivisione territoriale: 79.407 a Trieste (+207), 152.207 a Udine (+525), 87.253 a Pordenone (+288), 40.824 a Gorizia (+127) e 5.559 da fuori Regione (+16). Si segnala che il numero dei casi positivi è stato ridotto di 6 unità a seguito della revisione di altrettanti test.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: 17 nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; 32 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; 11 nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale; tre nell'Irccs materno infantile Burlo Garofolo; due nel Cro di Aviano. Infine, relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di 14 ospiti (9 a Trieste) e di 19 operatori (8 a Tarcento).