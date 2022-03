Covid: il numero di pazienti in terapia intensiva torna a una cifra

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.206 tamponi molecolari sono stati rilevati 24 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 1,99% (ieri il 6,68). Sono inoltre 2.019 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 163 casi (8,07%, ieri il 9,27%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 9 (-1), mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 162 (+3). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 20-29 anni (17,11%), seguita dalla 40-49 anni (16,04%) e dalle fasce 30-39 e 50-59 (entrambe al 15,51%). Nella giornata odierna si registrano quattro decessi: un uomo di 83 anni di Udine (deceduto in Rsa), un uomo di 77 anni di Paularo (deceduto in Rsa), un uomo di 59 anni di Latisana (deceduto in ospedale) e un uomo di 52 anni di Casarsa della Delizia (deceduto nella propria abitazione). I decessi complessivamente sono pari a 4.809, con la seguente suddivisione territoriale: 1.176 a Trieste, 2.292 a Udine (+3), 915 a Pordenone (+1) e 426 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 290.123 (+401), i clinicamente guariti 136, mentre le persone in isolamento sono 16.684 (-232). Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 311.923 persone con la seguente suddivisione territoriale: 67.563 a Trieste (+50), 129.293 a Udine (+71), 75.391 a Pordenone (+49), 35.114 a Gorizia (+113) e 4.562 da fuori regione (+5). Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: 4 nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; 2 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di due infermieri; 1 nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un terapista della riabilitazione; 1 all'Irccs Cro di Aviano di un medico. Non si registrano contagi nelle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia tra gli ospiti o gli operatori.