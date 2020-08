Coronavirus in Fvg, undici nuovi casi: tre a Trieste

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 219 (7 più di ieri). Tre i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute.

I dati

Oggi sono stati rilevati 11 nuovi contagi, di cui 9 contratti fuori regione; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.533: 1.437 a Trieste (3 in più di ieri), 1.090 a Udine (4 in più di ieri), 766 a Pordenone (2 in più di ieri) e 237 a Gorizia (2 in più di ieri), alle quali si aggiungono tre persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.966, i clinicamente guariti sono 9 e le persone in isolamento 200. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Dai dati del bollettino nazionale, il Friuli Venezia Giulia è la quinta regione che fa più tamponi. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 4.394, che portano ad un totale di 292.632 tamponi su una popolazione di circa 1milione e 200 mila abitanti.