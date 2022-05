Covid: in Fvg calano i contagi, stabili le terapie intesive

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.500 tamponi molecolari sono stati rilevati 155 nuovi contagi. Sono inoltre 2.840 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 457 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 144 (-13). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. Nella giornata odierna si registrano tre decessi (due a Udine e uno a Gorizia) . Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è 5.060, con la seguente suddivisione territoriale: 1.263 a Trieste, 2.382 a Udine, 957 a Pordenone e 458 a Gorizia. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 372.328 persone con la seguente suddivisione territoriale: 80.655 a Trieste, 155.632 a Udine, 88.747 a Pordenone, 41.616 a Gorizia e 5.678 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi (1 caso proveniente da fuori regione e 1 caso relativo alla provincia di PN).