Covid: 124 casi su oltre 6mila tamponi, a Trieste nessun decesso

Dieci in tutto i decessi con Covid in Fvg. Ancora in calo il numero di pazienti in terapia intensiva, stabili i ricoveri. I guariti superano i contagi. 38 i nuovi positivi a Trieste, 24 a Gorizia, dove sono quattro i decessi con Covid