Covid, nessun decesso e terapie intensive in calo: oggi i nuovi casi sono 113

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.485 tamponi molecolari sono stati rilevati 102 nuovi contagi (tra cui 4 migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività del 2,27% (ieri 1,84%). Sono inoltre 2.128 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 11 casi (0,52%, ieri lo 0,46%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; scendono a 9 le persone ricoverate in terapia intensiva (-1) mentre sono 28 i ricoverati in cura in altri reparti (+2). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute.

I totalmente guariti sono 104.870 (+62), i clinicamente guariti 104 mentre le persone in isolamento ammontano a 904 (+43). Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 109.710 persone (dato ridotto di una unità a causa di un test antigenico non confermato) con la seguente suddivisione territoriale: 21.721 a Trieste (+22), 51.227 a Udine (+30), 21.979 a Pordenone (+38), 13.283 a Gorizia (+12) e 1.500 da fuori regione (+10).

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale sono state rilevate le positività di uno psicologo nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, di un operatore sanitario nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e di un amministrativo nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Relativamente alle strutture residenziali per anziani si registra il contagio di un operatore a Trieste. Da segnalare infine il caso di una persona rientrata dalla Macedonia del Nord.