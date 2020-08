Coronavirus in Fvg, su oltre 3300 tamponi 33 nuovi positivi

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 282 (28 più di ieri). Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e nove sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, chiarendo che oggi si ripropone nelle dimensioni l'andamento dei contagi della giornata di ieri.

I dati

Oggi sono stati rilevati 33 nuovi contagi a fronte di oltre 3300 tamponi efettuati venerdì 21 agosto. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, quindi, le persone risultate positive al virus sono 3.616: 1.454 a Trieste (7 in più di ieri), 1.126 a Udine (14 in più di ieri), 791 a Pordenone (8 in più di ieri) e 240 a Gorizia (3 in più di ieri), alle quali si aggiunge una persona da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.986, i clinicamente guariti sono 10 e le persone in isolamento 261. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Le origini dei contagi

Il vicegovernatore rileva che le origini dei contagi vedono una consistente evidenza del lavoro di tracciamento; i contagi sui contatti stretti si stanno, infatti, ampliando. Altrettanto rilevanti sono i contagi contratti nelle discoteche, ai quali si aggiungono nella misura intorno al 10% del dato di oggi quelli importati da migranti, rientri dalle ferie (Spagna, Sardegna) o da paesi per ragioni di lavoro (Albania, Romania, Kosovo, Turchia). L'età media delle persone contagiate è in forte calo.