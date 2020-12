Coronavirus in Fvg: calano decessi e terapie intensive

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 402 nuovi contagi (il 12,03 per cento dei 3.342 tamponi eseguiti, tra cui è compresa una quota di test antigenici rapidi). I ricoveri in terapia intensiva sono 58, mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 660. Sono inoltre stati registrati 13 decessi da Covid-19, a cui si aggiunge una morte pregressa avvenuta in data 8 dicembre.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 40.491, di cui: 8.919 a Trieste (+51), 17.903 a Udine (+227), 8.363 a Pordenone (+101) e 4.810 a Gorizia (+22), alle quali si aggiungono 496 persone da fuori regione (+1). I casi attuali di infezione risultano essere 14.649. I decessi complessivamente ammontano a 1.247, con la seguente suddivisione territoriale: 390 a Trieste (+1), 528 a Udine (+8), 254 a Pordenone (+3) e 75 a Gorizia (+2). I totalmente guariti sono 24.595 (+467), i clinicamente guariti 561 (+6) e le persone in isolamento 13.370 (88 in meno rispetto a ieri).