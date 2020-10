Sergio Bolzonello (Pd) positivo al Covid 19: è asintomatico

"A seguito della vicinanza a un familiare con sintomi riconducibili al covid ho effettuato oggi un tampone che ha dato esito positivo al virus". A comunicarlo è il capogruppo del Pd Sergio Bolzonello che oggi ha effettuato il tampone al covid-19 risultato positivo. Le condizioni di salute del capogruppo appaiono regolari e non manifesta sintomi, dovrà quindi rispettare le indicazioni per la quarantena domiciliare. "Sto bene – dice il capogruppo dem – ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare, come ho già fatto a marzo, osservando ovviamente i protocolli previsti per tutti".

Bolzonello fa sapere inoltre di "non aver avuto contatti, negli ultimi giorni, con altri consiglieri, né con lo staff di segreteria del gruppo, ma con soggetti esterni in relazione alla mia professione".