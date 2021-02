Allarme bomba alla piscina Bianchi, transennata l'ala

L'allarme è scattato questa mattina. Sul posto carabinieri e i vigili del fuoco. Evacuato e spostato di piano il personale di Fincantieri presente nell'ala del palazzo vicina alla piscina. La notizia è in aggiornamento

Allarme bomba questa mattina alla piscina Bianchi di largo Irneri a Trieste. Sul posto si sono recati i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto a transennare l'area antistante il polo natatorio. Da prime ricostruzioni sembrerebbe che anche nel palazzo della Fincantieri siano state prese decisioni per mettere in sicurezza l'ala vicina alla piscina. Il personale sarebbe stato evacuato e spostato di piano. La notizia è in aggiornamento.