Torna il bonus biciclette e - bike con rimborsi fino a 300 euro

Torna il bonus biciclette e si amplia anche ai modelli non elettrici: per chi acquisterà o ha già acquistato una bici dall'11 novembre la Regione ha previsto un contributo sul 30% della spesa, per un massimo di 200 euro per le bici "muscolari" e 300 per quelle a pedalata assistita. Sarà possibile fare domanda sul sito della regione a partire dal prossimo gennaio, la data provvisoria del "click day" è il 23 ma potrebbe subire variazioni. Per il provvedimento sono stati stanziati dalla Regione 950mila euro, mentre 50 saranno erogati dalle Camere di Commercio e un ulteriore contributo di 100mila euro è previsto per le domande rimaste inevase dal bando contributi del 2019. I bonus saranno erogabili fino all'esaurimento della disponibilità.

"Con questa misura intendiamo favorire la mobilità sostenibile e premiare gli stili di vita salutari" ha dichiarato l'assessore regionale all'Ambiente ed Energia Fabio Scoccimarro, che ha assicurato "una procedura di assegnazione del contributo molto snella".

Sarà online nei prossimi giorni il modulo che il rivenditore dovrà compilare all'atto dell'acquisto, e che dovrà essere presentato al momento della domanda unitamente alla fattura e ai dati del mezzo. La domanda potrà essere effettuata in via telematica sul sito della Regione con SPID o carta d'identità elettronica, ma chi ne è sprovvisto avrà la possibilità di delegare a terzi. La Regione stima che il fondo disponibile potrà soddisfare all'incirca 3mila domande e precisa che non si tratta di uno sconto sull'acquisto ma un contributo che viene erogato in seguito alla transazione e dopo un lasso di tempo che, causa adempimenti burocratici, potrebbe protrarsi per qualche mese.