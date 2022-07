In Fvg arriva il bonus psicologo per gli studenti

La Regione Friuli Venezia Giulia eroga un bonus psicologo per gli studenti delle scuole secondarie della regione che stanno vivendo una condizione di disagio o malessere psico-fisico in seguito alla pandemia. Il bonus, concesso da ARDiS Fvg dopo un breve colloquio informativo gratuito, ammonta a 225 euro e copre il 90 per cento del costo complessivo di un ciclo di 5 sedute di consulenza psicologica presso professionisti iscritti all'Ordine e accreditati dalla Regione. Possono fare richiesta famiglie con figli minori o studenti maggiorenni residenti in Fvg iscritti a scuole pubbliche e private per l'anno scolastico 2021/22 e 2022/23. Il bonus non è soggetto alla presentazione dell'ISEE.

“Esprimo grande soddisfazione per l’avvio del “bonus psicologo”, grazie al quale le famiglie della nostra regione potranno sostenere e prevenire i disagi psicologici dei loro figli messi a dura prova a seguito di questi anni difficili causa Covid" ha dichiarato Claudio Giacomelli, Capogruppo di Fratelli d'Italia in regione e primo firmatario della norma che istituisce il bonus. "Ringrazio tutti i soggetti istituzionali - prima fra tutti l’Assessore Rosolen - e professionali che, lavorando in sinergia, hanno permesso di realizzare la proposta di Fratelli d’Italia".

“Il valore aggiunto di questo provvedimento - aggiunge Giacomelli - è quello di poter dare alle famiglie la possibilità di rivolgersi a professionisti del settore privato aumentandone, così, le opportunità di scelta anche per chi è solitamente restio ad affidarsi alle strutture di cura pubbliche.” L’iniziativa nata su proposta del Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Claudio Giacomelli rappresenta inoltre "un importante sostegno all’attività professionale degli psicologi della nostra regione, cui va il mio ringraziamento per aver aderito al progetto”.