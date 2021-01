Vacanze in Fvg: in arrivo il bonus per chi rimane in regione

Un sostegno a famiglie e albergatori del Fvg che prevede l'erogazione di un voucher da un minimo di 80 euro a un massimo di 320 per nucleo familiare: è la misura pensata dalla Regione per i cittadini del Friuli Venezia Giulia che decideranno di trascorrere le vacanze estive nel territorio regionale. Lo ha annunciato l’assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini ai microfoni di Telequattro. Si tratta di un provvedimento inserito nel Ddl Sviluppo Impresa, che sarà attivo verosimilmente già da questa estate. Il bonus sarà erogato a seconda della fascia di reddito, ma si punta a renderlo disponibile per una fascia ampia della popolazione.