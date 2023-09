Boom di partecipanti da tutta Europa per il bando residenze artistiche a Trieste

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

TRIESTE - Che Trieste fosse molto attrattiva lo si sapeva, che lo fosse così tanto anche per il mondo dell'arte contemporanea è una bellissima scoperta. L'associazione culturale S@NGIORGIO 2020, che propone e collabora anche ad interventi di arte pubblica a Trieste, è stata selezionata all'interno del bando dell'Unione Europea denominato “Culture Moves Europe” per realizzare una residenza artistica, proprio a Trieste, ad inizio 2024. E le adesioni non sono mancate, con artisti da tutta Europa ed in particolare da Germania, Francia e Romania. L'artistə selezionatə vivrà per due mesi a Trieste e dovrà elaborare una proposta di rigenerazione urbana attraverso l'arte contemporanea. Interventi di arte pubblica, arti visuali o performative oppure eventi (teatrali, musicali, ...) che dovranno essere funzionali ed aiutare a rigenerare e riqualificare un'area degradata pubblica o aperta al pubblico di Trieste. La giuria è già all'opera.