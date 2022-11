Boom di iscrizioni all'Università di Trieste: +17 per cento dal pre Covid

L'Università di Trieste registra un boom di immatricolazioni: il 17 per cento in più rispetto al pre pandemia e il 7 per cento in più rispetto al 2021. Il Censis, a luglio scorso, aveva lanciato l’allarme calo immatricolazioni nelle università italiane con un - 2,8 per cento rispetto al pre Covid, ma non è così per l'ateneo triestino che, in base ai dati consolidati di novembre 2022, registra il 7 per cento in più di iscritti alle lauree Triennali e alle Magistrali a ciclo unico rispetto allo scorso anno, raggiungendo un + 17 per cento a confronto con il 2019/20.

Gli incrementi più significativi si registrano soprattutto in area umanistica: + 13 per cento rispetto all'anno scorso (in particolare per Filosofia e il nuovo corso di Scienze della formazione primaria), e + 19 per cento dal 2019. Bene anche per l'area salute con un + 4 per cento in un anno e il 18 per cento in più rispetto al pre Covid. Infine l'area scientifica arriva a un + 3 per cento dal 2021 e + 11 per cento rispetto al 2019.

“UniTS è uno degli atenei italiani che garantiscono maggiori agevolazioni economiche e un’offerta didattica e di servizi allo studente decisamente attrattivi – commenta il rettore Roberto Di Lenarda – stiamo lavorando anche sul fenomeno dell’abbandono degli studi, riducendolo grazie al potenziamento del servizio di orientamento in ingresso e un’attenzione allo studente durante tutto il percorso di formazione”.