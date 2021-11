Boom vaccini: verso il “tutto esaurito” a Trieste ma arrivano due nuovi centri

Boom di richieste per le vaccinazioni a Trieste ma per prenotare la terza dose di vaccino il sistema informatico non dà disponibilità nel capoluogo giuliano per gli over 40 che non rientrano nelle categorie con obbligo di vaccinazione. Ne dà notizia Telequattro, che interpella il direttore di Asugi Antonio Poggiana: “l’introduzione del nuovo decreto ha fatto sì che aumentasse la domanda – spiega il direttore, ma precisa che - Saranno aggiunti dei centri vaccinali: dall’8 dicembre due nuove linee al centro commerciale Montedoro di Muggia e da metà dicembre altre due linee al Molo IV”.

L’improvviso aumento di richieste è dovuto probabilmente al green pass rafforzato e la possibilità di poter ricevere la terza dose a cinque mesi dalla seconda. Inoltre da ieri l’assessore Riccardi ha annunciato la priorità del booster alla categoria obbligata di tutti gli operatori dell’ambito sanitario. Nei prossimi giorni scatteranno anche le priorità per le forze dell’ordine e il personale scolastico. Dal 14 dicembre sarà inoltre possibile prenotare la terza dose dai 18 anni in su