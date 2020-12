Bora fino a 100 chilometri orari e sole: le previsioni per Santo Stefano

Una depressione continuerà ad interessare l'Italia fino a domenica e favorirà sulla regione l'afflusso di correnti nord-orientali, più fredde secche e stabili. Lunedì arriverà velocemente una profonda depressione con un marcato fronte. Le previsioni di Arpa Fvg.

Sabato 26 dicembre

Di primo mattino sarà possibile nuvolosità residua sulla costa e sul Tarvisiano con cielo variabile, sulle altre zone poco nuvoloso. In giornata cielo in prevalenza sereno su tutte le zone. Soffierà Bora da sostenuta a forte sulla costa, specie a Trieste, con raffiche fino a 100 km orari, moderata in pianura. Vento da nord-est moderato anche sui monti in quota. Farà più freddo.

Domenica 27 dicembre

Al mattino cielo in prevalenza sereno con gelate intense sulla zona montana, Bora sostenuta sulla costa, in calo poi nel corso della giornata. In giornata probabile arrivo di velature in quota a partire dalle zone occidentali.