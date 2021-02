La forte Bora mobilita i Vigili del Fuoco: una decina gli interventi

Notte di lavoro per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Interventi anche nelle prime ore del mattino

Nel corso della notte e nelle prime ore del mattino il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste ha portato a termine una decina di interventi legati al maltempo. Tra questi la rimozione di stalattiti in galleria a Grignano e Sandrinelli, tende pericolanti, cassonetti della spazzatura vaganti e coperture pericolanti. L'ultimo risale a questa mattina, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti con il supporto dei sommozzatori e dell'autogrù in Ponterosso per il recupero di due container caduti nel canale.