Tetto danneggiato dal maltempo: intervento dei Vigili del Fuoco

Impegnativo intervento per la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando Vigili del fuoco di Trieste che questo pomeriggio ha impiegato circa 4 ore per mettere in sicurezza la copertura di un tetto, danneggiato dalla Bora, in Via D'Azeglio a Trieste. Saliti sul tetto dello stabile, un palazzo di 5 piani, i Vigili del fuoco hanno individuato dei punti idonei per ancorarsi e dopo aver indossato gli imbraghi di sicurezza hanno iniziato a mettere in sicurezza un camino dello stabile e circa 200 metri quadrati della guaina catramata posta a copertura del tetto e che, danneggiata dalle raffiche del forte vento, rischiava di cadere sulla strada sottostante creando pericolo per la pubblica sicurezza.