La bora si abbatte sulla città: sradicato un albero a Barcola, raffica di interventi

TRIESTE - E' tornato il maltempo. Come annunciato da diversi giorni, la città si è svegliata con raffiche di bora sostenuta e le strade bagnate dalla pioggia di ieri sera. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e le chiamate al numero unico per le emergenze. Dalle 23 del 25 febbraio alle 8 di questa mattina, nella provincia di Trieste sono state 13 le chiamate per vento forte giunte alla centrale di Palmanova. Sono caduti pali e alberi, ma anche tettoie e recinzioni e cassonetti delle immondizie vaganti. Il collegamento marittimo tra il capoluogo di regione e Muggia è stato sospeso. Sulla riviera di Barcola una raffica di bora ha sradicato un pino. Le previsioni parlano di almeno due giorni di maltempo. La bora dovrebbe durare fino a martedì compreso.