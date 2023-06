"Boramata", la danza del vento tra girandole e aquiloni (VIDEO)

Sono stati tantissimi i visitatori, grandi e piccoli, turisti e cittadini, che hanno affollato per tutto il weekend Piazza Unità divertendosi tra le girandole e le esibizioni degli aquilonisti del festival Boramata. Dopo i laboratori di aquiloni e gli appuntamenti di approfondimento sulla bora e sul clima che cambia, domani, lunedì 5 giugno alle 17, in Piazza Unità, la manifestazione si concluderà con la tradizionale vendita delle girandole: il ricavato verrà devoluto interamente all’Associazione Trieste entra in gioco Aps. Nata nel 2013 come gruppo di amici, è un’associazione di promozione sociale che opera per creare inclusione attraverso il veicolo dello sport. Organizzata da Prandicom, dall’Associazione Museo della Bora come partner, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, il sostegno di AcegasApsAmga e la collaborazione del Comune di Trieste, Boramata è parte del cartellone di Triestestate e del festival MareDireFare.