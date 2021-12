Diverbio stradale, l'agitazione sale alle stelle e spunta una spranga: tre portati in caserma

Da una banale questione di clacson è scaturito una sorta di duello con un diverbio così acceso da far spuntare una spranga e i successivi controlli in caserma. I carabinieri del Radio Mobile di via Hermet hanno portato via tre persone per accertamenti, mentre un ragazzino di 11 anni è stato tenuto sotto osservazione dal personale sanitario del 118 intervenuto assieme alle forze dell'ordine alla rotonda posta alla fine di via Flavia, nel rione di Borgo San Sergio a Trieste. Protagonisti dell'episodio due autovetture che si trovavano nei pressi della rotonda.

La macchina dietro, a bordo della quale si trovava una famiglia, avrebbe suonato il clacson per chiedere a quella davanti di mettersi in moto. Da questa richiesta, una delle tre persone sarebbe scesa dall'autovettura e, dopo un acceso diverbio, avrebbe tirato fuori una spranga. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma che hanno poi condotto tre persone di origine straniera in caserma.