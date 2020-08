Lite a borgo San Sergio: spacca il finestrino con un boccale e viene denunciato

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento un cittadino italiano di 48 anni. A seguito di una lite fra gli avventori di un bar di via Grego, l’uomo ha danneggiato una vettura in sosta mandando in frantumi un finestrino colpendolo con il manico di un boccale di vetro. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Squadra Volante che ha identificato i presenti e, ricostruito l’episodio, ha denunciato il 48enne.

