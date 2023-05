Un anno senza Boris Pahor, a Prosecco spunta un disegno dello scrittore

PROSECCO - Un disegno a grandezza naturale che ritrae Boris Pahor è apparso oggi a Prosecco, ad un anno dalla morte dello scrittore italiano di lingua slovena. Il disegno mostra Pahor di profilo, adornato con la sua immancabile coppola e la sciarpa lunga. Sotto il braccio un libro, dove sono riportate la data di nascita (1913) e quella di morte (2022). Come riportato da Ansa, l'omaggio è apparso non lontano dalla casa dello scrittore, vicino ad una knjigobeznica, un punto di bookcrossing di fianco al centro culturale di Prosecco.

Nella giornata di domani, il Comitato Danilo Dolci ha organizzato una manifestazione in ricordo di Boris Pahor in piazza Oberdan, dove un violista eseguirà alcuni brani. Il Comitato invita i partecipanti a portare una rosa. Nel corso dell'evento verrà proposta la realizzazione di un Roseto per la Pace e l'Amore da intotolare allo scrittore.