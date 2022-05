Da Fedriga all'Anpi, da Letta a Sgarbi: il cordoglio per Boris Pahor

Grande cordoglio da parte del mondo politico del Friuli Venezia Giulia per la scomparsa dello scrittore triestino di lingua slovena Boris Pahor. L'intellettuale fu tra i testimoni del rogo fascista del Narodni Dom ed è morto all'età di 108 anni. Sul fronte regionale il governatore Massimiliano Fedrìga definisce Pahor "intellettuale che ha trasformato la propria drammatica esperienza

personale in testimonianza utile a comprendere le tragedie del Novecento" mentre dal presidente del Consiglio Fvg Piero Mauro Zanin arrivano parole di apprezzamento per la battaglia che Pahor portò avanti "contro ogni discriminazione del "diverso perciò tenace difensore di lingua e cultura slovena duramente represse dal fascismo".

Le istituzioni

Dalla presidenza della Camera dei deputati arriva il messaggio del suo vice, Ettore Rosato. "Se ne va un grande uomo prima ancora che uno dei più grandi scrittori di lingua slovena. Il suo insegnamento rimanga un monito per tutti per costruire un futuro di convivenza pacifica e libertà". A ricordare Pahor ci ha pensato anche il governo sloveno con un tweet. "Modello di appartenenza nazionale e rettitudine di vita. La sua fedeltà allo sloveno, alla cultura e alla lingua slovene rimangono la nostra ispirazione". Un pensiero poi lo rivolge anche Vittorio Sgarbi. "Tra i "grandi vecchi" della cultura, Boris Pahor è stato testimone degli orrori del '900. Ha visto la morte negli occhi ed ha vissuto come un sopravvissuto: per questo non voleva dimenticare".

Enrico Letta e l'Anpi

"Non scompariranno le sue parole poetiche e profetiche sugli orrori del Novcento contro le minoranze. Un dovere ripeterle e trasmetterle alle future generazioni" queste le parole spese da Enrico Letta, sempre in un tweet. L'Associazione Nazionale Partigiani di Trieste affida al suo presidente Fabio Vallon il messaggio di cordoglio. "Inchiniamo le nostre bandiere per ricordare Boris Pahor, testimone delle tragedie vissute dagli sloveni della Venezia Giulia/Primorska nel secolo scorso. Intellettuale antifascista, ha vissuto in prima persona le violenze del fascismo e gli orrori dei campi di sterminio nazisti. Con i suoi romanzi e con la sua lunga vita ha fatto conoscere i contrasti e gli orrori dei nazionalismi che creano confini inutili e pericolosi". Pahor fu anche presidente onorario della Slovenska Skupnost, il principale partito sloveno in Italia. "Vogliamo fare una pubblica promessa - così Igor Gabrovec -, continueremo nel suo spirito - alla stregua della giustizia, della cura dei più fragili, ma non dimenticando i sogni che ci indicano la via maestra".

Dai 5Stelle ad Articolo Uno

“Un punto di riferimento non soltanto per la comunità slovena ma per l’intera regione – così il MoVimento Cinque Stelle del Friuli Venezia Giulia -, ci lascia un uomo di cultura e un testimone della storia del Novecento, che nella sua lunga vita non ha mai fatto mancare lucidità e profondità di pensiero”. Spazio poi anche per le parole del capogruppo del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo. "Ha frequentato a lungo scuole, circoli e associazioni di tutta Italia per mettere in guardia sul male che ha attraversato il Novecento e in difesa delle identità nazionali e culturali, profondamente convinto che il rispetto delle minoranze fosse il sale della democrazia". Infine l'associazione Articolo UNO ha ricordato Pahor così: "Alla fine di una lunga vita vissuta sotto il peso di atroci eventi ti sia lieve la terra, Boris".