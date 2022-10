Borsa lavoro per 10 under 35: l'annuncio del Comune

Aperte le selezioni per 10 giovani dai 18 ai 35 anni a cui destinare delle borse di lavoro nell'ambito del progetto Cad - Coinvolgimento Attivo Democratico nel periodo gennaio-aprile 2023. Il Comune ha pubblicato l'avviso nella sezione “Bandi e concorsi” del sito del Comune di Trieste, che consentirà a dieci giovani under35 di accedere ad una borsa lavoro che li coinvolgerà in una serie di attività che ruotano intorno al Youth Center - Polo Giovani Toti, ormai celebre punto di riferimento per i giovani della città sul colle di san Giusto che, grazie ai finanziamenti del progetto Cad, potenzierà la sua offerta con nuove postazioni operative dedicate all'apprendimento cooperativo e al co-working, con aree laboratoriali e ludiche rinnovate.

Come si partecipa

Per partecipare bisogna essere un giovane di età compresa tra 18 e i 35 anni e presentare la domanda sul modulo pubblicato sul sito del Comune. Una particolare attenzione sarà riservata ai candidati senza un impiego o senza un altro percorso formativo alla data di presentazione della domanda. Le domande di partecipazione, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire al Comune di Trieste entro e non oltre il giorno 24 novembre 2022 agli indirizzi indicati nell'avviso pubblico (pec to pec a all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it; oppure con timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune di Trieste, in via Punta del Forno n. 2; o con semplice email inviata all'indirizzo di posta elettronica politiche.giovani@comune.trieste.it, accertandosi di ricevere email di conferma dell'avvenuta ricezione).

Il Comune di Trieste ha partecipato al bando Comuni Italiani, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, per sollecitare proposte progettuali orientate ad incentivare un maggiore protagonismo giovanile volto al rilancio socio-economico e culturale dei territori. Il Comune di Trieste è capofila, insieme ai partner Euroservis Srl e Aiesec Italia, del progetto CAD che si concluderà entro nel 31 maggio 2023. Il progetto gode del patrocinio dell’Università degli Studi di Trieste e dell’Ufficio Scolastico Regionale FVG nazionale “Fermenti in Comune” indetto da ANCI - Associazione Nazionale.

L’avviso è pubblicato sui siti: comune.trieste.it (vedi link) e pag.comune.trieste.it (vedi link).