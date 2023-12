Borsa sospetta all'Hotel Parenzo, ma è un falso allarme

AGGIORNAMENTO: Le forze dell'ordine, accorse sul posto, non hanno trovato nulla di anomalo nella borsa che era stata lasciata, forse per errore, da un cliente. Tolte le transenne, la strada è nuovamente percorribile.

TRIESTE - Artificieri all'Hotel Parenzo, in via degli Artisti, per una borsa sospetta, trovata nella hall della struttura ricettiva. L'area è stata transennata per motivi di sicurezza. Sul posto i carabinieri e la polizia. Notizia in aggiornamento.