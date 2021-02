Le borse del designer triestino Marco Trevisan sbarcano ad AltaRoma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Tra i diversi designer presenti nel progetto Showcase di Altaroma, che quest'anno si terrà su una piattaforma digitale dal 18 al 20 febbraio, è stato selezionato anche il giovane designer triestino Marco Trevisan. Altaroma Showcase è una vetrina promozionale per i nuovi talenti ed il progetto ha l'intento di promuovere brand emergenti. "La collezione di borse che verrà presentata - ha dichiarato il designer triestino - sarà caratterizzata da linee essenziali ma con una particolare attenzione verso ogni dettaglio nel segno dell'artigianalità. Poiché le nostre vite hanno preso un ritmo più lento, abbiamo deciso di non seguire le stagioni, ma di creare pezzi iconici che durino nel tempo". "Ci siamo concentrati - aggiunge - su una collezione di alta qualità, senza tempo e siamo costantemente alla ricerca di nuovi materiali e tecnologie che riducono l'impatto ambientale. Con questa collezione abbiamo introdotto anche il nostro primo modello di borsa realizzata interamente con materiali sostenibili e riciclati. Per la nostra Diamond Bag in particolare abbiamo utilizzato la pelle vegana Desserto ottenuta dal cactus".

