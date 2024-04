Cabinovia e ambiente, ecco lo studio friulano che "spinge" il progetto

TRIESTE - L'università di Udine dà una spinta al progetto della cabinovia urbana e lo fa in virtù di uno studio redatto dal Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali volto ad individuare le compensazioni per l'opera. Secondo il dipartimento presieduto da dal direttore Edi Piasentier (e firmata da Davide Pasut, Marco Vecchiato, Elena Basso e Stefano Filacorda) la realizzazione del progetto (al netto delle compensazioni) "non genera un danno significativo all’ambiente" e porterebbe "un complessivo miglioramento". Lo studio, composto da 72 pagine e sintetizzato nel comunicato stampa diffuso dal Comune di Trieste nei giorni scorsi, sostiene che "i criteri utilizzati per la scelta delle aree di compensazione garantiscono la coerenza globale della rete natura e degli obiettivi conservativi della ZPS in esame".

Le specie nidificanti

Si parla soprattutto dello stato di conservazione di specie nidificanti quali picchio rosso mezzano, picchio cenerino, picchio nero, assiolo, succiacapre e torcicollo. E' stata l'amministrazione Dipiazza a commissionare all'ateneo friulano lo scorso autunno il documento. Le pagine descrivono i criteri per individuare aree "contigue e/o prossime alla zona di protezione speciale da integrare alla stessa", oltre ad alcuni interventi che vengono definiti "migliorativi degli habitat di specie". A quel punto questi habitat andrebbero realizzati all'interno di queste nuove aree e presso altre aree ricomprese nella ZPS.

Il tema delle compensazioni

Insomma, per rendere chiaro il procedimento, l'università di Udine dice che le specie presenti all'interno del bosco Bovedo devono poter avere anche altre aree nel territorio della zona di protezione speciale. E' il tema delle compensazioni, che già la Regione attraverso l'assessorato all'Ambiente guidato da Fabio Scoccimarro, aveva analizzato e proposto diverso tempo fa. Perché il progetto, scrive l'ateneo, "a fronte delle compensazioni proposte" non comporterebbe "un danno significativo all’ambiente".

Le fototrappole rubate

Oltre allo studio tecnico, si è organizzato un sistema di fototrappole per il monitoraggio della fauna selvatica. Se tra le notizie naturalistiche c'è quella dello sciacallo dorato (immortalato numerose volte), l'altra nota di rilievo è quella riferita al furto di quattro fototrappole, avvenuto tra l'8 e l'11 novembre 2023, periodo in cui il Comune di Trieste posizionava il modello di cabina della Leitner in piazza della Borsa e circa un mese dopo i primi rilievi per i carotaggi in strada del Friuli.

Le aree nel territorio dell'ex provincia

Nello studio sono state analizzate alcune aree nel Comune di Trieste, esterne alla zona di protezione speciale, "identificate grazie alle tipologie di habitat e la presenza e la nidificazione delle specie chiave a cui è stata aggiunta un’area, di oltre 76 ettari, ricompresa nel comune di Muggia e San Dorligo delle Valle, bosco Vignano e il biotopo dei laghetti delle Noghere, aree note per la nidificazione del picchio rosso mezzano ed altri picidi". L’analisi, continua lo studio, "ha permesso di selezionare la zona di Banne-Conconello, il bosco di Vignano e il biotopo delle Noghere come "una proposta robusta dal punto di vista ecologico" e che "supera ampiamente i criteri minimi di rapporto tra superfici interessate dalle interferenze negative attese presso l’area del Bovedo e quelle proposte a compensazione".