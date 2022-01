Durante la pulizia del bosco spunta un proiettile d'artiglieria

È avvenuto questo pomeriggio intorno alle 17 in un bosco lungo la strada che dalla Foiba di Basovizza porta a San Lorenzo. Delle persone erano intente a occuparsi della pulizia del bosco in un terreno in uso alle comunelle quando si sono imbattuti in un proiettile d'artiglieria. Sul posto per la messa in sicurezza dell'area è giunta la pattuglia dei Carabinieri di Basovizza che hanno delimitato la zona per consentire al nucleo artificieri della Polizia di Stato di eseguire la bonifica e messa in sicurezza dell'ordigno bellico, che è stato alla fine rimosso.