Battibecco Fedriga-Clun: "L'unico che avete cacciato da questa regione sono io"

E' durato un paio di minuti il botta e risposta da talk show televisivo andato in scena davanti all'ex caserma Cavarzerani di Udine tra il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il leader triestino di CasaPound, Francesco Clun. Partito all'insegna di una politicamente corretta cordialità, l'incontro è avvenuto davanti a decine di cronisti giunti nel capoluogo friulano per seguire gli sviluppi della manifestazione di protesta organizzata dalla Lega e alla quale hanno partecipato anche alcuni militanti del movimento di estrema destra. In mattinata Massimo Moretuzzo aveva parlato di "sconcertante" vicinanza tra i leghisti e i neofascisti.

Il battibecco

"Se mi fai le domande qui invece che in aula è meglio" ha ironizzato il governatore Fedriga, riferendosi al blitz compiuto martedì scorso nell'aula del Consiglio regionale per cui, oltre alla sospensione del contratto interinale di Clun con la Direzione Sanità regionale, 14 neofascisti sono finiti nel mirino della Procura che ha raccolto la denuncia fatta anche dal presidente Piero Mauro Zanin. La discordia tra i due si è palesata sul tema dell'accoglienza, con Fedriga che ha spiegato che "i sette milioni stanziati martedì sono per i minori, perché non possiamo mettere in ginocchio i comuni che non riescono a pagare i servizi sociali per gli italiani, visto che la responsabilità sul minore ce l'ha il sindaco".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L'unica cosa che siete riusciti a cacciare è il sottoscritto"

"Serve una forte protesta, l'unica cosa che siete riusciti a cacciare da questa regione è il sottoscritto" ha puntualizzato Clun che, parlando dell'episodio in Consiglio regionale, ha spiegato che il "gesto forte" sarebbe stato messo in scena per ottenere "un altro gesto forte anche da parte di chi governa questa regione". A quel punto Fedriga si è indispettito, è emerso un battibecco sul ruolo degli Stati, delle Regioni e la Convenzione di Dublino, con il governatore che ha concluso il botta e risposta con "ho capito che vuoi fare polemica".