Lanciare acqua contro la Rai non è reato: no green pass assolto

TRIESTE - Accusato di aver lanciato una bottiglia contro la sede della Rai durante un corteo no green pass, viene assolto in primo grado per non aver commesso il fatto. La sentenza è stata emessa oggi, mercoledì 29 maggio, dal giudice Luisa Pittalis. L’uomo, di un’età compresa tra i 40 e i 50 anni, era accusato di tentate lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale per il presunto lancio della bottiglia durante la manifestazione del 1 ottobre del 2021. In questa occasione alcuni partecipanti avevano effettivamente scagliato contro la sede della Rai bottiglie di vetro e di plastica, come documentato da alcuni filmati, e quattro manifestanti sono stati rinviati a giudizio. Tre di questi sono stati processati lo scorso anno, alcuni hanno ottenuto il patteggiamento e altri la messa alla prova, mentre l'imputato in questione, difeso dall'avvocato Alessandra Devetag, è stato l'unico ad affrontare il dibattimento.

L'imputato ha sostenuto di aver lanciato non una bottiglia ma uno schizzo d'acqua, infatti la difesa ha "depositato un fotogramma in cui si vede che la bottiglia rimane nella mano del mio assistito per tutta la durata del gesto, infatti nessuno lo vede lanciare la bottiglia con chiarezza", spiega il legale, che ha poi contestualizzato il fatto sostenendo che "il servizio andato in onda durante il Tg, un minuto e mezzo estrapolato da ore di filmati, è esemplificativo di come il servizio pubblico abbia deciso di trattare la vicenda. E' evidente come siano state tagliate tutte le parti che potevano dare dignità alle dichiarazioni dei manifestanti e sono state lasciate solo le parti che, costruite ad arte, li fanno apparire come dei minus habens".

"Ho inoltre depositato un documento - continua Devetag - che attesta come, anni dopo quei fatti, l'Ema ha dichiarato con candore che quei vaccini non erano mai stati testati per fermare il contagio ma solo come protezione individuale, quindi solo il vaccinato era protetto ma non impediva la trasmissione", circostanze che, secondo l'avvocato, darebbero "una luce più ragionevole alla protesta e rendono ancora più vergognoso il trattamento del servizio pubblico nei confronti dei manifestanti".